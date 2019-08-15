شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو منتخب البحرين يكسرون كأس اتحاد غرب آسيا أثناء احتفالهم باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروح رياضية وفكاهة.. تعامل لاعبو المنتخب البحرينى، مع كأس اتحاد غرب آسيا، بعد تعرضه للكسر أثناء احتفالات لاعبى المنتخب باللقب، للمرة الأولى فى تاريخه، إثر الفوز فى النهائى على المنتخب العراقى مستضيف البطولة بهدف وحيد، الأربعاء.

وظهر لاعبو المنتخب البحرينى، حسبما نقلت "روسيا اليوم" وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الكأس المكسورة بعد التتويج، لكنهم تعاملوا مع الحادثة بروح رياضية وفكاهة.

يذكر أن هذا اللقب هو الأول الذى يحرزه المنتخب البحرينى فى تاريخ مشاركاته فى البطولة.