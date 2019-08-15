شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما مصير مؤمن زكريا بعد عدم القيد فى قائمة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يتعامل الأهلى مع مؤمن زكريا لاعب الفريق بعد قرار تأجيل قيده فى القائمة بسبب الإصابة ؟ سؤال فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية عقب القرار الذى اتخذه مسئولو النادى بتأجيل قيد اللاعب بسبب الإصابة، وهو ما نلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

س: لماذا تراجع الأهلى عن قيد مؤن زكريا فى قائمة الموسم الجديد؟

ج: بسبب الإصابة فقد أعلن مسئولو النادى أن زكريا يحتاج للعلاج مدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر، حتى يتعافى من إصابته الحالية وبعدها سيتم تحديد مصيره مع الفريق.

س: ما طبيعة إصابة مؤمن زكريا؟

ج: لم يعلن الأهلى طبيعة إصابة مؤمن زكريا، وإن كان البعض قد استرجع تصريحات مسئولى نادى أحد السعودى حينما أعلنوا فسخ عقد اللاعب فى شهر فبراير الماضى، بسبب معاناته من ضمور فى العضلات وهى الإصابة التى نفاها اللاعب بعدها جملة وتفصيلاً.

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س: كيف سيتم علاج زكريا من هذه الإصابة؟

ج: مسئولو الأهلى قرروا سفر اللاعب إلى ألمانيا فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل من أجل أداء برنامج تأهيلى هناك لعدة أسابيع من أجل التعافى من هذه الإصابة.

س: هل سيتم قيد زكريا فى يناير المقبل؟

ج: حسب تأكيدات مسئولى الأهلى سيتم قيد اللاعب حال تعافيه تماماً من هذه الإصابة التى حالت دون قيده حالياً.