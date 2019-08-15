شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع الفرنسي جريجو مدرب الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعاقد مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع الفرنسي جريجو مدرب الاحمال، لمدة موسم قابل للتجديد ، للعمل بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد 2019_2020 .

وعقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة ، جلسه مع مدرب الأحمال للاتقاق علي بنود التعاقد وتوقيع العقود رسميا ليبدأ عمله مع الفريق.

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وأكد مجد، بأن ادارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام حريصة على تلبية جميع طلبات الجهاز الفني، وتوفير كافة الدعم والظروف الملائمة له من أجل تحقيق نتائج جيدة واعادة المقاصة لمكانتها للمنافسة مع الكبار.

وسبق لمدرب الأحمال الفرنسي جريجو العمل مع المنتخب المغربي لكرة القدم لعدة سنوات طويلة.