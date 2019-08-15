شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. لاعبو الزمالك مهددون بالشطب بسبب الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح لاعبو الزمالك، مهددين بالشطب، من سجلات القلعة البيضاء، بشكل نهائي، بالتزامن مع إقامة الانتخابات التكميلية.

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.

لمعرفة أسباب تهديد انتخابات الزمالك التكميلية بشطب اللاعبين، اضغط هنا..