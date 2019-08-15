تقرير.. كيف يظهر الزمالك أمام بطل الصومال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينطلق فريق الزمالك مشواره الأفريقي بداية من مساء غد الجمعة عندما يلعب الفريق الأبيض فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ64 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك سيكون في اختبار أول مع الفريق منذ توليه القيادة عقب رحيل خالد جلال بعد إقالته من منصبه على خلفية خسارة لقب الدوري والتي توّج به الأهلي.

العديد من التحديات سيتعرض له طارق يحيى في مهمته الأولى بداية من الأمور الفنية قبل مباراة الجمعة، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- ظهور أول

من المحتمل أن تشهد مباراة ديكاداها الظهور الأول لمحمد عواد حارس الإسماعيلي السابق مع الزمالك بعد انتقاله للفريق الأبيض في الصيف الحالي.

تدعيم حراسة المرمى كان من أولويات إدارة القلعة البيضاء بعد خسارة خدمات محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس تعرض لها في مران المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قائمة الزمالك شهدت ظهور الثلاثي الجدد في مركز حراسة المرمى بداية من محمد عواد ومحمد أبو جبل القادم من سموحة ومحمد صبحي لاعب بتروجيت السابق.

- عبد الشافي يعود

بعد تجربة في الملاعب السعودية وتحديدًا مع أهلي جدة والفتح عاد من جديد محمد عبد الشافي في الصيف الحالي في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع أهلي جدة.

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عبد الشافي سيكون من المتوقع أن يشارك أساسيًا في مباراة الجمعة ليقود الجبهة اليسرى بسبب إصابة عبد الله جمعة وغيابه أمام بطل الصومال بجانب غياب بهاء مجدي والذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء.

- غيابات في الوسط

سيدخل الزمالك مباراة الغد مفتقدًا لإثنين من أهم أعمدته الأساسية وهما طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي نظرًا لعدم الجاهزية.

بالطبع غياب حامد وساسي سيمثلان ضربة في وسط الملعب ليكون أمام يحيى طريقًا واحدًا وهو الاعتماد على الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

- صراع رباعي

في وسط الملعب الهجومي سنجد أن يوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد "زيزو" ضمن بنسبة كبيرة التواجد أمام فريق ديكاداها الصومالي نظرًا للاعتماد عليهما في الفترة الماضية خلال فترة السويسري كري جروس بجانب خالد جالد.

اللاعب الثالث سيكون عليه صراع نظرًا لتواجد أكثر من عنصر بداية من العائد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وإسلام جابر القادم من صفوف مصر المقاصة وكريم بامبو المنتقل من فريق الإسماعيلي بجانب محمد عنتر.

- حيرة هجومية

هل يلجأ طارق يحيى للأسلحة القديمة الممثلة في المهاجم عمر السعيد؟ أم يعتمد على العائد مصطفى محمد بعد تجربتين مع فريقي طنطا وطلائع الجيش في آخر موسمين أما ينتقل للاستعانة بالوافد الجديد أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق.

بن شرقي ظهر بصورة مميزة خلال مباراتي أكتوبر والمتحدة للإسكان الوديتين والتي أقيمت استعدادًا لبطل الصومال بعدما سجل هدفين وهو ما قد يجعل يحيى يستعين بالمغربي للظهور الأول مع الفريق خلال انطلاقة الأبيض بالبطولة القارية.