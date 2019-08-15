طارق يحيى: الإصابات تصعب مهمة الزمالك أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق نادي الزمالك، أن فريقه سيخوض لقاء صعب أمام بطل الصومال فريق ديكاداها.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره الأفريقي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بداية من الدور التمهيدي في لقاء سيقام غدًا الجمعة على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

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وأفاد يحيى في تصريحات نقلها مراسل الزمالك، أن مواجهة بطل الصومال صعبة خاصة أنها في بداية الموسم بالإضافة إلى وجود غيابات كثيرة في صفوف الفريق نتيجة الإصابات أو عدم الجاهزية.

ونوّه يحيى خلال تصريحاته أنه يثق في إمكانيات لاعبيه المتواجدين، مشددًا أن فريقه قادر على تحقيق الفوز أمام بطل الصومال.

وستشهد مباراة الزمالك وبطل الصومال غياب أكثر من عنصر بارز داخل الفريق يأتي من أبرزهم كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجاني ساسي لعدم الجاهزية، ومحمد أوناجم لعدم أحقيته باللعب إلا في دور المجموعات وعبد الله جمعة وايمن حفني للاصابة.