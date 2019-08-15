ظهور نجم ليفربول.. صلاح يغيب عن جوائز الأفضل في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأسماء المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم (2018 -2019).

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن مدافع ليفربول ومنتخب هولندا فيرجيل فان دايك سينافس الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وكان فان دايك قاد ليفربول للحصول على لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على حساب توتنهام وتشيلسي بالترتيب.

في المقابل، حقق كريستيانو رونالدو في موسمه الأول باليوفي لقب الدوري الإيطالي، كما ساهم ميسي في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

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وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن القائمة النهائية بعدما احتل المركز السادس خلف ثنائي الريدز ساديو ماني وأليسون بيكر.

وتواجد في القائمة إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي وماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونج ثنائي آياكس السابق ولاعب يوفنتوس وبرشلونة الحاليين بجانب رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الاسم الفائز في 29 من شهر أغسطس الحالي.

وكانت المنافسة في العام الماضي بين محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، ولوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وقتها واليوفي حاليًا.