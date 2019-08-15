مصدر باتحاد الكرة يعلن عن الحكم الأقرب لإدارة موقعة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علم الخليج 365 أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم استقرت على تعيين الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز والمقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأتي رغبة لجنة الحكام بتعيين حكم مصري تنفيذًا لرغبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي يسعى للاعتماد على المدير الفني الوطني لإدارة المنتخب المصري في الفترة المقبلة، حيث قررت اللجنة إلى إسناد الحكام المصريين لإدارة مباريات الفرق المحلية سواء في مسابقتي الدوري أو الكأس خلال الفترة المقبلة.

وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطاقم تحكيم محلي على أن تكون مباراتي القمة فقط بين الأهلي والزمالك سواء في الدور الأول أو الثاني تحت قيادة تحكيم أجنبي.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي بطل الدوري مؤخرًا، ثالث المسابقة فريق بيراميدز يوم السبت المقبل على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وكان الأهلي صعد لدور ثمن نهائي كأس مصر على حساب الترسانة بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين وهو ما حققه بيراميدز أيضًا أمام طنطا بالفوز عليه بنفس النتيجة.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز سيلاقي فريق حرس الحدود في مباراة ستأتي ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).