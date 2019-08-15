مصدر باتحاد الكرة يكشف لمصراوي حقيقة تولي البدري قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام البدري يُعد الآن الأوفر حظًا لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وكان أجيري أقيل من منصبه عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية على يد منتخب جنوب أفريقيا بالخسارة بهدف دون رد.

المصدر أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البدري الآن يُعد في صدارة قائمة المرشحين لقيادة المنتخب حيث يأتي حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة من بين المرشحين.

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وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب يُعد بعيدًا نسبيًا عن حسابات قيادة "الفراعنة" في الفترة المقبلة.

وعن منصب المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب، نوّه بأن طارق مصطفى مدرب الدفاع الحسني الجديدي المغربي السابق يُعد الأقرب لتولي هذا المنصب في حال تعيين حسام البدري.

وكان حسام البدري رحل عن نادي بيراميدز مؤخرًا بعدما تولى منصب رئاسة إدارة الكرة في النادي من أجل العودة للتدريب من جديد.

في المقابل، عبّر حسن شحاتة عن رغبته في قيادة المنتخب المصري من جديد خاصة أنه يمتلك سيرة ذاتية رائعة حققها مع المنتخب بتتويجه بثلاث بطولات كأس أمم أفريقيا على التوالي أعوام (2006 -2008 -2010).