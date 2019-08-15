نجم ليفربول: ليونيل ميسي يستحق الحصول على الكرة الذهبية

أكد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وقال ماني في تصريحات لصحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية أن ميسي يستحق أن يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، عن العام الحالي.
يذكر أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن مساء اليوم الخميس، عن تواجد ليونيل ميسي في القائمة النهائية لإختيار افضل لاعب في أوروبا، بجانب كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
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