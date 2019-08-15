صور.. منتخب الجودو يتدرب في المغرب استعداداً لدورة الألعاب الأفريقية

أدى منتخب الجودو تدريباته اليوم الخميس في المغرب، إستعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية. كانت بعثة الجودو وصلت إلى المغرب مساء الأربعاء، حيث تنطلق منافسات الجودو بداية من السبت وفقا لجدول دورة الألعاب الإفريقية. منافسات الجودو بداية من السبت وفقا لجدول دورة الألعاب الإفريقية. فور وصول البعثة وجدت جميع الترتيبات للإقامة Advertisements والتدريبات والتنقلات، حيث تواجد في المغرب البعثة الإدارية برئاسة المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة، والعميد يحيي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة. والتدريبات والتنقلات، حيث تواجد في المغرب البعثة الإدارية برئاسة المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة، والعميد يحيي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة.

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