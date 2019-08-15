المدير الفنى للتجديف بالمقاولون للوفد: مصر من كبار افريقيا فى التجديف

إنجاز كبير حققه نادى المقاولون العرب للتجديف فى غياب الاهتمام الاعلامى حيث تمكن ان يحتفظ منذ ايام ببطولة الدرع العام لمسابقات التجديف رجال وسيدات فى كافة المراحل السنيه وذلك للمرة العشرين على التوالي وذلك فى انجاز غير مسبوق، كما فاز النادى بمسابقة كأس مصر ايضا التى اقيمت لاول مرة هذا العام وفى مقر نادى المقاولون العرب للتجديف التقت الوفد مع الكابتن إسماعيل مجاهد المدير الفنى لفرق التجديف فى نادى المقاولون العرب، ودار معه هذا الحوار :

- حدثنا عن موسم التجديف هذا العام بالنسبة لنادى المقاولون العرب ؟

- موسم التجديف انتهى منذ ايام خلال هذا الشهر شهر اغسطس حيث كان آخر المسابقات مسابقة كأس مصر التى اقيمت لاول مرة وبحمد الله فزنا بالبطولة كما فزنا بدرع الجمهورية العام للتجديف على مستوى جميع المسابقات بالمراحل السنيه رجال وسيدات حيث اقيمت بطولة الجمهورية على مرحلتين الاولى فى الاسماعيليه للناشئين والناشئات وتحت 23 سنه واقيمت خلال شهرى مارس وابريل الماضيين واقيمت المرحلة الثانية والاخيرة خلال الشهر الحالى وهى للكبار رجال وسيدات وبتجميع البطولتين فزنا بكؤوس كل الفرق وبالتالى الدرع العام حيث فزنا فى بطولات البراعم والناشئين والناشئات وتحت 23 رجال وسيدات وخفيف الوزن ورجال وسيدات عمومى كما اننا متميزون ايضا فى الكياك والكانوى والشراع ولا نعرف غير المركز الاول فقط ومنذ كنا لاعبين لا نعرف الا المركز الاول ولا نعترف بالمركز الثانى خاصة ان النادى يوفر لنا كل الامكانيات ولدينا تاريح حافل وفوزنا ليس من فراغ بل نتيجة جهد كبير

ودعم من ادارة النادى وجهد من اللاعبين والمدربين.

- ما مستوى مصر على الصعيد الافريقى ودوليا فى الفترة الاخيرة خاصة ان اغلب لاعبو المنتخبات من لاعبى المقاولون العرب ؟

- كنا قبل ثورة 25 يناير فى مستوى يحقق نتائج وميداليات فى كأس العالم وكان لدينا 4 لاعبين شاركوا فى الاولمبياد بقوة وكنت وقتها مدرب المنتخب ولكن ما حدث بعد 25 يناير من توقف نشاط اللعبة اثر على اللعبة وبعد الاستقرار بدأنا من سنوات فى مرحلة البناء وهذه تحتاج وقتا لان التقدم فى اللعبة تراكمى والامر يحتاج وقتاً.

- ماذا عن التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020؟

- لدينا طريقين للتأهل الى اولمبياد طوكيو الطريق الاول هو التأهل عن طريق بطولة دورة الالعاب الافريقية التى تقام هذا الشهر فى المغرب وحصة افريقيا فى الاولمبياد هى اسكيف اولاد واسكيف بنات ودوبل خفيف الوزن وهناك تأهيل من طريق اخر وهو عن طريق بطولة العالم والتى تقام على مرحلتين مرحلة هذا العام ومرحلة اخرى العام القادم قبل دورة الالعاب الاولمبية ب 3 او 4 شهور

- فى حال تأهلنا الى الاولمبياد هل ممكن الحصول على ميدالية ؟

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- من الصعب جدا لان المحتكرين للميداليات فى اللعبة هم عظماء اللعبة وخاصة ابطال وبطلات امريكا وانجلترا وفرنسا، وكى ندخل فى المنافسة اقول ان امامنا 4 سنوات

حتى نقوى فى اللعبة خاصة مع وجود تطور فى منتخبات كنا نتفوق عليها بسهولة قبل ثورة 25 يناير مثل جنوب افريقيا لكن ما حدث من توقف اللعبة ادى الى ظهور منتخب جنوب افريقيا ومنتخبات اخرى قوية مثل منتخبات المغرب وتونس والجزائر الذين تقدم مستواهم وجنوب افريقيا اصبحت متميزة لكن نحن خلال 4 سنوات سوف نتقدم اكثر خاصة اننا مع المنتخبات سالفة الذكر من كبار افريقيا فى التجديف

- محليًا ما الاندية المنافسة للمقاولون العرب فى التجديف ؟

- هناك 7 او 8 اندية قوية جدا هى اتحاد الشرطة -طلائع الجيش -الكهرباء- هيئة قناة السويس بالاسماعيلية -بورسعيد- المصرى القاهرى واكثر من نادى سكندرى.

- من ابرز ابطال المقاولون الذين يمثلون المنتخبات الوطنية وابرز المدربين ؟

- هناك تمثيل كبير لنا فى المنتخبات الوطنية ومن ابرز اللاعبين على سبيل المثال لا الحصر اللاعبات : ايمان حسن الشرقاوى -رنا احمد -دارين محمود -نور همام -نورا مصطفى -منة الله دسوقى -سجده ايهاب -حبيبه محمد -ميرنا عماد -هدى وليد -فرح ايمن -ياسمين ايمن -ساره اشرف -وسام فريد -لاميس ممدوح صبحى -حور محمود-هبة الله محمود-غاده محمد -نوران زكى ومن اللاعبين ابراهيم السروجى وهو لاعب متميز -محمد الحسينى -محمد خالد الشهير بتينتو وهولاعب متميز وايضا اللاعبون عمر فاروق -محمد يحيى -محمد ماجد-مصطفى قنديل -على علاء -مصطفى قداح -عمر عادل -والمدربين : عادل بدر -محمد ايمن مدربا السيدات -وعبد الرازق ابو ضيف -واحمد سعيد مدربا الرجال.

- ما ابرز المشاكل التى تواجه لعبة التجديف ؟

- بالاضافة لمشكلة التوقف بعد 25 يناير هناك ايضا مشكلة ان الدولة تحصل جمارك على القوارب والمراكب مع انه من المفروض انها من اجل الرياضة ويجب عدم تحصيل جمارك عليها مما ادى لارتفاع اسعارها اضافة الى ارتفاع اسعار الدولار كل ذلك ادى الى ان سعر المركب يتساوى مع سعر شراء سيارة مرسيدس حيث وصلت لاسعار خرافيه وهذا يتعارض مع سياسة نشر اللعبة.