الرويعى للوفد : نعترف بالمركز الاول فقط.. وأطالب بفرق للتجديف بالاهلي والزمالك

استطاع نادى المقاولون العرب للتجديف ان يحتفظ منذ ايام ببطولة الدرع العام لمسابقات التجديف، وذلك للمرة العشرين على التوالى، على مستوى جميع مسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنيه المختلفة، وذلك فى انجاز كبير وجاء هذا الانجاز رغم منافسة قوية من فرق عريقة فى اللعبة وعلى رأسها اتحاد الشرطة وطلائع الجيش كما فاز النادى بمسابقة كأس مصر ايضا التى اقيمت لاول مرة هذا العام وفاز ايضا ببطولة الشراع .

وفى مقر نادى المقاولون العرب للتجديف التقت الوفد مع الكابتن احمد الرويعى مدير النادى ..ودار معه هذا الحوار :

- فى البداية نهنئكم بالانجاز الجديد لفرق المقاولون العرب للتجديف بحصولها للمرة العشرين على التوالى على الدرع العام ..حدثنا عن رياضة التجديف فى مصر و النادى ؟

- رياضة التجديف فى الحقيقة لعبة جميلة جدا وهى فى مصر لا تاخذ حقها مثلما يحدث فى الدول الاوروبية والاسيوية، بل ان الدول الافريقية بدأت تدخل اللعبة بمنتخبات قوية مثل منتخبات جنوب افريقيا والمغرب وتونس والجزائر، وكذا دول البحر المتوسط، ولعبة التجديف تحتاج فى مصر إلى دعم أكبر واهتمام اعلامى اقول ذلك واقعيا خاصة ان اغلب لاعبو المنتخبات الوطنية فى المراحل السنيه المختلفة رجال او سيدات هم من لاعبى المقاولون العرب، والمشكلة التى تصادفنا انه عندما تكون هناك مسابقات فانه لا يوجد لديك مجرى دولى مائى للمسابقات وتجد الناس عندما نجهز للمسابقات تقول :هو فيه ايه ؟ رغم انه يجب ان تكون هناك حارة للجمهور وحارة للمسابقات اى نظام حارات مائيه وهذا موجود فى اوروبا وعالميا لكن للاسف لا توجد درايه من الجمهور بمثل هذه المسابقات ومن يشاهد المباريات من جمهور اغلبهم من اهالى اللاعبين وبخصوص لعبة التجديف فانها بدأت في هذا النادي منذ السبعينات كنا في البدايه نتدرب في نادي الجزيره لفتره معينه حتى قام مؤسس المقاولون العرب الراحل المهندس احمد عثمان بشراء قطعه الارض هذه على النيل وبدأنا في شراء قوارب ومراكب شراعية من عده طرازات و كان عندنا اسطول من القوارب الشراعيه والقوارب في بدايه النادي..ومع الوقت نشترى كل الطرازات الجديدة و نادي المقاولون طوال تاريخه.

لعبتنا المائيه الاولى المفضلة هى لعبة التجديف واستحدث بعدها لعبة الشراع والكانوى والكياك ولدينا فرق قوية وهناك دعم كبير من مجلس الادارة برئاسة المهندس محسن صلاح

ومن مجالس الادارات السابقة ايضا وهذا الدعم يتمثل فى فى شراء قوارب وقطع غيار ووجود ورشة خاصة بالقواراب وجراج مائى وغرف ملابس حضارية وعماله فنيه وبحاره يخدمون اللاعبين اثناء التدريب والمسابقات خاصة عند النزول للماء وتجهيز القوارب فى الماء وهؤلاء دورهم هام جدا وهناك مرتبات شهريه للاعبين فى كافة المراحل السنيه رجال وسيدات وحتى الفريق العمومى.

- حدثنا ايضا عن فريق الشراع فى المقاولون العرب ؟

- لدينا تفوق فى لعبة الشراع بحمد الله ولدى لاعبون حققوا نتائج قوية فى الشراع محليا وبعضهم دوليا مثل كابتن على سلطان الذى حقق من قبل المركز الثانى على مستوى العالم ولدينا ايضا الكباتن عمرو محمد ومحمد صلاح بطل فى الشراع وكابتن يوسف واخرين وهناك طرازات عديدة فى الشراع تبدأ بطراز اوبتمز من سن 6 الى 8 سنوات ويكون شراع صغير فيبر وحتى الانواع المختلفة من طرازات الشراع التى تتطور بشكل مستمر والشراع لعبة بحريه لان فى النيل يكون الهواء ضعيف وغالبية التدريب يكون فى الاسكندرية وفى احيان قليلة يكون التدريب فى النيل والتدريب يكون فى عدة طرازات ومنها طراز الالواح الشراعية الذى اصبح طراز RSX حيث شهدت السنوات الاخيرة تطويرا فى حجم القارب وطوله وفى الشراع وابطال الجمهورية لدينا هم على سلطان اول الجمهورية وكان قبله طارق عبد العليم فى الطراز الاول من الشراع.

وفى طراز اوبتمز بدأ الكابتن احمد عبد الحليم بدأ بناء جيل جديد ..وندخل ايضا فى مسابقات طرازات اخرى من الشراع.

- بخلاف دور النادى فى تجهيز ابطال التجديف والشراع ..ما الدور الاجتماعى للنادى ؟

- النادى يخدم العاملين فى شركة المقاولون العرب ويقدم عدة وسائل خدميه و ترفيهيه مثل قاعات للمناسبات الاجتماعية والاجتماعات ومطعم وكافيه وتم عمل تطوير كبير لمدخل النادى واللاند سكيب والتراس بدعم من المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب واستقبل النادى هنا العديد من الشخصيات الكبيرة مؤخرا ومنها على سبيل المثال لا الحصر رئيس جمهورية غينيا بيساو واحمد

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احمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم ووزراء مصريون وفنانون ورياضيون وغيرهم الكثير ولا يخفى علينا التواجد الكبير للمقاولون العرب فى كل افريقيا وقيام الشركة بانشاءات كبيرة فى تلك البلدان الصديقة وفى زيارات الرئيس السيسى بافريقيا دائما يكون من مستقبليه بعثات المقاولون العرب فى تلك الدول.

-اقيمت هذا العام لاول مرة بطولة كأس مصر فى التجديف والكانوى ..وفاز المقاولن بها ايضا حدثنا عن ذلك ؟

- نعم استحدث اتحاد التجديف هذا العام لاول مرة بطولة كأس مصر وقد حصلنا عليها منذ ايام فى التجديف والكانوى هذا بالطبع بعد احتفاظنا للعام العشرين بالدرع العام ونحن لا نرضى الا بالمركز الاول فقط خاصة انه النادى لا يبخل بالدعم الكامل للاعبين ماديا وعلاجيا فى مستشفى المقاولون العرب ويقدم تغذية كاملة مع توفير القوارب الحديثة ولدينا جراج كبير للقوارب وورشة فنيه للقوارب وهناك لائحة ماليه لكل المراحل السنية رجال وسيدات.

-كيف تتعاملون مع التطوير المستمر فى القوارب والمراكب المشاركة فى المسابقات المختلفة سواء محليا او دوليا خاصة ان اغلب لاعبو المنتخبات الوطنية من المقاولون؟

- نساير هذا التطور وقد قام من قبل المهندس شريف حبيب رئيس مجلس الادارة السابق بالسفر الى الصين وقام بشراء احدث القوارب ورؤساء مجالس الادارة فى الشركة على مدى تاريخها يدعموا اللعبة والنادى وقد حضر محافظ الجيزة اكثر من مره واشاد بالنادى وتجهيزاته واعتبره النادى الاول فى المحافظة على شاطىء النيل خاصة مع ما يحققه من تفوق مستمر رياضيا وقد قمنا بتطويره ايضا وتم تنسيق الاشجار والمدخل واللاند سكيب والمطعم ورياضيا فان المنافسة شريفه بيننا وبين فريق اتحاد الشرطة للتجديف ونعتبر اهلى وزمالك التجديف.

- بالمناسبة لماذا لا نجد مشاركة من الاهلى والزمالك فى لعبة التجديف ؟

- الاهلى والزمالك اندية جماهيرية ولو دخلت اللعبة سوف يحدث اهتمام جماهيرى ..وانا اطالب اتحاد التجديف ان يلزم الاندية التى لديها اماكن على النيل ان ىتشارك فى مسابقات التجديف وان يكون لديها فرق للتجديف وخاصة الاهلى والزمالك والترسانه وهى اندية عريقة ولديها اماكن على النيل وقد قدمت هذا المقترح فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد التجديف.

- هل لديك اقتراحات اخرى لتطوير اللعبة ؟

- نعم لدى مقترحات اخرى وهى دعم اللعبة بحيث تدعم وزارة الشباب الاتحاد ويقوم الاتحاد بدعم المنطقة والتى بدورها تدعم الاندية لان هناك اندية بحاجه الى الدعم كما اطالب بلائحة احتراف فى التجديف لانه يمكن لنادى ان يربى لاعب منذ الصغر ويتركه فجاة بدون اى ضوابط اى باختصار اللاعب يفعل مايريد بشكل كبير لذلك لابد من لائحة احتراف فى التجديف والشراع وسواء كان هذا الاحتراف داخلى او خارجى لان هناك انديه عظيمه مثل نادى الكشافه الذى يخرج لاعبين متميزين لكل الاندية من خلال جهاز فنى محب لبلده يعمل بدون مقابل لذلك لابد من دعم مثل هذا النادى المتميز الذى يعتبر مفرخه لللاعبين فى التجديف رغم النقص الكبير فى الامكانيات.