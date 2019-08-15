ما لا تعرفه عن أدريان بطل السوبر الأوروبي وحديث السوشيال ميديا

استطاع أدريان أن يثبت نفسه أمام العالم أجمع في أول مباراة له مع ليفربول بعد أن فاجأ الجميع بأدائه وكان سبب رئيسي في تتويج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح حيث نجح في صد آخر ضربة ترجيحية والتي قادت الفريق للفوز على تشيلسي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية أسطنبول.

ليصبح أدريان الحارث الأسباني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنحاء العالم واعتبره نموذج للتفائل والإصرار على النجاح وتصدر أدريان محركات البحث المختلفة.

أدريان سان ميجيل ديل كاستيو، حارس مرمى ليفربول الذي يقرر ناديه السابق عدم تجديد عقده وأصبح بلا نادي حتى 5 أغسطس وعلى مدار 10 أيام حقق ما لم يكن متوقعًا.

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أدريان صاحب الاثنين والثلاثين عامًا من مواليد إشبيلية بالأندلس الإسباني، طوال مشوراه الكروي لم يلتحق سوى بناديين فقط هما ريال بيتيس الذي لعب فيه كناشئ صغير ووست هام، وذلك قبل انضمامه لـ ليفربول.

بدأ طريقه مع الكرة كلاعب هجومي ثم انتقل بين مركزي الجناح ورأس الحربة في أكاديمية ألتاير المحلية، ثم لعب كحارس

مرمى عقب رحيل حارس الفريق وهذا ما جعله ينضم لنادي ريال بيتيس.

صعد أدريان للفريق الأول ببيتيس في عام2011، ولكن تعرض لقطع في أربطة الركبة جعلته يبتعد عن الملعب لمدة ستة أشهر، ثم استأنف اللعب في 2012 وتمكن من إثبات نفسه بالنادي وشارك في 32 لقاءً من خلالهم لفت الانتباه لأدائه العالي.

وكان من بين هؤلاء الذين أعجبوا بمستوى أدائه مارتين مارجيتسون مدرب حراس المرمى في نادي وست هام، والذي لم يتردد في مخاطبة سام الأردايس مدرب الفريق للتعاقد مع أدريان وبالفعل تمت الصفقة في 2013.

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لعب الحارس الأسباني 132 مباراة مع النادي وكان مشواره مع النادي ما بين لحظات تألق وخسارات محزنة، ورغم أنه من الحراس ذو خبرة ويفضلهم الجمهور إلا أن ظهور لوكاش فابيانسكي تسبب في فقده لمركز القمة وخاض في الموسم الماضي 5 مباريات فقط، ومن هنا قرر وست هام

عدم تجديد عقده بنهاية الموسم وأصبح أدريان بلا نادي خلال الصيف بالكامل.

وبالرغم من خسارة أدريان ناديه إلا أنه كان مكسب حقيقي له وابتسم له الحظ حين قرر نادي ليفربول التعاقد معه بعد رحيل سيمون مينيوليه ليكون بديلًا لـ أليسون بيكر الحارس البرازيلي.

وجاءت فرصته الذهبية عقب إصابة بيكر أثناء تنفيذ ركلة مرمى في اللقاء الافتتاحي للبريميرليج أمام نورويتش وتقاعد لمدة حوالي شهرين، ليصبح هو الحارس الأساسي في السوبر الأوروبي وخلال تلك المباراة الهامة أحيا مسيرته مرة أخرى ليثبت للجميع أنها لم تنته بعد ولكن كان بفترة نقاهة عاد منها بنجاح عالمي ليقول عبر أدائه بالملعب أنه حارس مرمى ليس بهين ويعتمد عليه بشكل كبير.

ورأي الكثيرون أن أدريان استطاع أن يعيد لأسبانيا منصات تتويج سوبر أوروبا بعد سنوات من نجاح إشبيليه وهو أول أندلسي لا يمثل فريق أسباني يحقق اللقب.

ووفقًا لأحد الصحف الإسبانية، فإن أدريان بعد انتهاء عقده مع وست هام في الموسم الفائت أُجبر على التدريب على نفقته الخاصة، وبدأ بشكل منفرد في نادي يونيون ديبورتيفو الأندلسي، خاصة أنه كان قريبًا من منزله.

وبعد أيام من التدريب الانفرادي أرسل أدريان بطاقة بريدية مع شيك نقدي لشراء معدات رياضية للتعبير عن شكره الكبير بعد السماح له باستخدام منشآتهم والحفاظ على لياقته، واعتبرها لفته تستحق الإشادة والتي انتهت في الأيام الماضية بإعلان صفقته بشكل رسمي كحارس لليفربول الإنجليزي.