يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، لمواجهة نظيره الآيسلندي في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، في دور ربع نهائي كأس العالم المقام في مقدونيا.
وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع النهائي، بعد تخطيه منتخب سوفينيا بالأمس في دور الـ16 بنتيجة 30-23.
ويسعى منتخب ناشئي اليد لمواصلة مسيرته في البطولة، والتأهل إلى نصف النهائي، خاصة مع العروض الجيدة التي يقدمها حتى الآن، وتحقيقه 5 انتصارات بالمسابقة.
فتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في4 لقاءات في الدور الأول من البطولة على حساب كل من السويد، تايوان، المجر، وكندا، وتلقى الهزيمة من فرنسا، وبدور الستة عشر فاز على سلوفينيا.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وآيسلندا :
سيتم نقل المباراة بشكل مباشر عبر التردد الأرضي والفضائي لقناة تايم سبورت، وكذلك عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مباراة مصر وآيسلندا في مونديال لليد للناشئين.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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