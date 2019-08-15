المقاصة يتعاقد مع الفرنسي جريجو مدرب الأحمال

تعاقد مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع الفرنسي جريجو مدرب الأحمال، لمدة موسم قابل للتجديد، للعمل بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد 2019_2020، بناء على رغبه أحمد حسام ميدو

المدير الفني لفريق.

وعقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة سبورت، جلسه مع مدرب الأحمال للاتقاق علي بنود التعاقد وتوقيع العقود رسميًّا ليبدأ عمله مع الفريق.

وأكد مجد، بأن إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام حريصة على تلبية جميع طلبات أحمد حسام ميدو، وتوفير كافة الدعم والظروف الملائمة له من أجل تحقيق نتائج جيدة وإعادة المقاصة لمكانتها للمنافسة مع الكبار.

وسبق لمدرب الأحمال الفرنسي جريجو العمل مع المنتخب المغربي لكرة القدم لعدة سنوات طويلة.