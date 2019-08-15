صور .. على حسن يواصل تدريباته بمعسكر المجر استعدادا لبطولة العالم للكانوي والكياك

يواصل على حسن لاعب منتخب مصر الوطني للكانوي والكياك تدريباته خلال المعسكر التدريبى الدولي المقام حاليًّا بالمجر تحت إشراف وعلى نفقة الاتحاد الدولي للكانوي. المقام حاليًّا بالمجر تحت إشراف وعلى نفقة الاتحاد الدولي للكانوي. ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة فى بطولة العالم للكبار والتي ستقام خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ أغسطس الجاري بالمجر .

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