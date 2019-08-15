السبت.. منتخب مصر لتنس الطاولة يغادر إلى المغرب

يستعد منتخب تنس الطاولة، يوم السبت المقبل، للمغادرة إلى المغرب للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية التى تقام فى الفترة من 19 حتى 30 أغسطس.

ويدخل المنتخب في الوقت الحالي بمعسكر مغلق في استاد القاهرة، ومن المقرر أن يستمر

حتى موعد سفر بعثة الفريق والمحدد له 17 أغسطس الجارى .

ويشارك منتخب الطاولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين، مقسمين إلى 5 أولاد ، و5 بنات ، وجاءت القائمة

كالتالي..

على مستوى الرجال..

عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح، محمد البيلى، ومحمود أشرف حلمى،

Advertisements

وعلى مستوى السيدات..

دينا مشرف، وفرح عبد العزيز، ويسرا حلمى، وريم العراقى، مريم الهضيبى.

ويرافق بعثة المنتخب تامر وفقى إداريًا للبعثة .

وكان عمر عصر ودينا مشرف تمكنا الاسبوع الماضي من التتويج بالبطولة الإفريقية التي كانت تستضيفها دولة نيجيريا.