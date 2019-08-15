في غياب محمد صلاح.. فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل في أوروبا

غاب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018/219.
وأعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي شهدت تواجد الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجميوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني.
وكان فان دايك قاد ليفربول للفوز ببطولتي دوري أبطال اوروبا والسوبر الأوروبي، فيما تمكن كريستيانو رونالدو من الفوز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس، كما حقق ميسي بطولة الدوري الإسباني.
وجاء ترتيب القائمة بعد ترشح الثلاثي كالتالي :
- أليسون بيكر (57 نقطة).
- ساديو ماني (51 نقطة).
- محمد صلاح (49 نقطة).
- إيدين هازارد (38 نقطة).
- ماتياس دي ليخت (27 نقطة).
- فرينكي دي يونج (27 نقطة).
- رحيم سترلينج (12 نقطة).
وكان محمد صلاح ضمن الثلاثي المرشح للجائزة الموسم الماضي، بجانب لوكا مودريتش و كريستيانو رونالدو، والتي حصدها الأول.
يذكر أن الإعلان عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا يوم التاسع والعشرين من أغسطس الجاري.
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