بالوتيلي يوافق على راتب زهيد للعودة إلى السيري آ

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وافق المهاجم الدولي الإيطالي السابق “ماريو بالوتيلي” على العرض الزهيد الذي قدمه نادي بريشيا، الصاعد حديثًا إلى السيري آ، للتعاقد معه قبل غلق الميركاتو الصيفي في إيطاليا مطلع الشهر المقبل.

سيحصل ماريو بالوتيلي على راتب سنوي أساسي يتراوح ما بين مليون إلى مليوني يورو في بريشيا، وقد يرتفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين بالمكافآت.

ويستعد بريشيا لإعلان نجاح المفاوضات وضم بالوتيلي في صفقة انتقال مجاني بعد أن رفض “سوبر ماريو” عرض جاد من فلامينجو البرازيلي الأسبوع الماضي من أجل العودة إلى وطنه.

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وقال الصحفي الإيطالي الشهير “جيانلوكا دي مارزيو” أن بالوتيلي سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام بقيمة مليون يورو، على أن يصبح إجمالي مكاسبه ثلاثة ملايين يورو بالمكافآت.

وترى إدارة نادي بريشيا أن تحقيق البقاء في السيري آ بموسم 2020/2019، بمثابة الإنجاز، لهذا سيمنح بالوتيلي 1.5 مليون يورو كمكافأة إذا ما ساعد في تجنب العودة السريعة إلى السيري “ب”.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن موافقة صاحب الـ 29 عامًا على هذه المبالغ الزهيدة من بريشيا، يُعد تنازلاً واضحًا من جانبه من أجل العودة إلى السيري آ الغائب عنه منذ ثلاثة أعوام.

وقضى لاعب الإنتر وميلان وليفربول الأسبق موسمين بين صفوف نادي نيس الفرنسي، ونصف موسم رفقة مارسيليا، والأخير دفع له أربعة ملايين يورو كراتب في ستة أشهر فقط، وقيل أن فلامينجو كان على استعداد لإنفاق نفس المبلغ.