رياضة | لاسارتي: غياب الجماهير ليلة التتويج بدرع الدوري أحزنني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: غياب الجماهير ليلة التتويج بدرع الدوري أحزنني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي استياءه الشديد من قلة الحضور الجماهيري في المدرجات خاصةً في ليلة تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري الممتاز، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على الفريق.

وقال مارتن لاسارتي في تصريحاته لوسائل الإعلام الأوروجوايانية :"لسوء الحظ، كان كل شيء غريب بعض الشيء، لأنه هنا، في أعقاب حادثة خطيرة وقعت منذ عدة أعوام وتوفى فيها أكثر من سبعين شخصًا في أحد الملاعب، فإن وجود المتفرجين محدود، وفي كل مباراة يتم تحدد عدد الحضور وفقًا للمعايير، يمكن أن يكون الف أو مائة".