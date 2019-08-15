رياضة | لاسارتي: غياب الجماهير ليلة التتويج بدرع الدوري أحزنني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: غياب الجماهير ليلة التتويج بدرع الدوري أحزنني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي استياءه الشديد من قلة الحضور الجماهيري في المدرجات خاصةً في ليلة تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري الممتاز، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على الفريق.
وقال مارتن لاسارتي في تصريحاته لوسائل الإعلام الأوروجوايانية :"لسوء الحظ، كان كل شيء غريب بعض الشيء، لأنه هنا، في أعقاب حادثة خطيرة وقعت منذ عدة أعوام وتوفى فيها أكثر من سبعين شخصًا في أحد الملاعب، فإن وجود المتفرجين محدود، وفي كل مباراة يتم تحدد عدد الحضور وفقًا للمعايير، يمكن أن يكون الف أو مائة".
وأضاف :"تسبب ذلك في الاحتفال باللقب دون دعم المدرجات، إنه أمرًا مخيبًا للآمال، لأنني أعتقد أن كرة القدم تخص الشعب، والعاطفة، أنا لا أؤمن بكرة القدم التلفزيونية".
وتابع المدرب الأوروجواياني تصريحاته قائلًا :"كان من الرائع لو حصل اللاعبون والمشجعون والمدربون على لقب الدوري، كيف يمكنك تحفيز بعض اللاعبين على اللعب أمام مدرجات فارغة كل أسبوع؟ ، لقد استخدمت مقاطع فيديو من فرق أخرى شوهدت في مواقف مماثلة وحققت نجاحًا، أفعل كل هذا من أجل خلق الدافع".
وواصل :"هل هذه التجربة جعلتني أستاذ جامعي في الكليات النفسية؟ أنا لست أخصائي نفسي، أنا أقل بكثير من ذلك، لكنني أفهم أن الرياضة لها أربعة أركان: التقنية والتكتيكية والجسدية والتحفيزية، ومن الخطأ أن تحتقر هذا الجزء النفسي".
يُذكر أن مارتن لاسارتي كان قد تولي قيادة النادي الأهلي في شهر يناير الماضي حيث نجح في قيادة الفريق للوصول لمراكز القمة رويدًا رويدًا قبل أن يتمكن المارد الأحمر باقتناص درع الدوري بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.