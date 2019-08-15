رياضة | بعثة مصر تتسلم "أيديهات" دورة الألعاب الإفريقية في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة مصر تتسلم "أيديهات" دورة الألعاب الإفريقية في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية جميع الأيديهات الخاصة ببعثة مصر المشاركة في الدورة التي ستقام في المغرب.

تسلم الأيديهات، المهندس الباسل عبدالله والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور الدكتور عماد البناني مدير الأوكسا.

Advertisements

نجح العميد يحيى دعبس في إنهاء تأشيرات جميع اللاعبين والإداريين والمدربين وتسجيل حضورهم فور الوصول لمطار الدار البيضاء حيث تم الاتفاق على حصول بعض اللاعبين والإداريين والمدربين التأشيرة في المطار وفقا لقرارات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية،وتم حجز كافة ملاعب التدريب للفرق المختلفة والتنقلات بشكل منظم.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على المتابعة اليومية والاطمئنان على وصول أول فوج وهنأ خلال الاتصال العميد يحيى دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي على فوز منتخب الهوكي في ثاني مبارياته على كينيا بنتيجة 7-2 بدورة كأس الأمم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حاليا بجنوب إفريقيا.

كانت مقدمة البعثة وصلت للترتيب لكافة الإجراءات والتنظيم مع اللجنة المنظمة وضمت المهندس الباسل عبد الله والعميد يحيى دعبس والبعثة الإدارية التي تضم، حسن الحسيني وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازي وطارق سليمان وحسني إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أماني عبد الفتاح.