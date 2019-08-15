رياضة | لاسارتي: أحاول أن أكون مُحدثًا بشكل دائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: أحاول أن أكون مُحدثًا بشكل دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني بالفريق الأول بالنادي الأهلي عن سبب ضمه لكلًا من أليخاندرو سوتو وسباسيتان إيجورين في جهازه المعاون بالقلعة الحمراء.

وقال لاسارتي في تصريحاته لبرنامج "بونتو دي بارتيدا الأوراجوياني" :"المدرب ذو الـ 60 عامًا لا يملك نفس أفكار المدرب ذو الـ 40 عامًا، وعليك دائمًا كمدرب أن تعرف كيف تتكيف على كل ما هو جديد".

وأضاف المدرب الأوروجواياني :"لذلك أنا دائمًا أسعى لمحاولة الاقتراب من مدرب ذو 40 عامًا، وآخر ذو 60 عامًا، أحاول أن أكون مُحدثًا بشكل دائم".