رياضة | لاسارتي: أحاول أن أكون مُحدثًا بشكل دائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: أحاول أن أكون مُحدثًا بشكل دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني بالفريق الأول بالنادي الأهلي عن سبب ضمه لكلًا من أليخاندرو سوتو وسباسيتان إيجورين في جهازه المعاون بالقلعة الحمراء.
وقال لاسارتي في تصريحاته لبرنامج "بونتو دي بارتيدا الأوراجوياني" :"المدرب ذو الـ 60 عامًا لا يملك نفس أفكار المدرب ذو الـ 40 عامًا، وعليك دائمًا كمدرب أن تعرف كيف تتكيف على كل ما هو جديد".
وأضاف المدرب الأوروجواياني :"لذلك أنا دائمًا أسعى لمحاولة الاقتراب من مدرب ذو 40 عامًا، وآخر ذو 60 عامًا، أحاول أن أكون مُحدثًا بشكل دائم".
وواصل مارتن لاسارتي تصريحاته قائلًا :"أسعى للتحدث مع زملائي الشباب، ومتابعة طرق تدريبهم، ولمساعدتي في كل ذلك، أحيط نفسي بمهنيين جدد، فمساعدي الأول هو إيجورين وهو 37 عامًا والمدرب البدني 35 عامًا".
وعن إيمانه باللاعبين الشباب في ظل تدريبه السابق للعديد من النجوم الحاليين في عالم كرة القدم قال لاسارتي :"أخبرني أحد الأشخاص ذات مرة أنه ينبغي عليّ أن أتلقى عمولة لتصعيد اللاعبين الشباب –يضحك-".
واستكمل :"كان من حسن حظي أنني تمكنت من تدريب لاعبين رائعين لأنهم كانوا صغارًا في ذلك الوقت وطرقوا الباب للتسلق في فئات الفرق بأنديتهم، الجميع يتذكر سواريز وجريزمان، ولكن هناك آخرون ، مثل ماريبان وإياراميندي، والعديد لا يتذكر أيضًا دييجو جودين".
وأتم مارتن لاسارتي حديثه قائلًا :"كما أنني دربت لاعبين آخرين وبقوا هواة، لم تكن قصتي كلها مع الشباب نجاحات –يضحك-، ولكن في النهاية أود أن أكرر تلك التجارب، أتذكر دائمًا أنني لم أكن ذلك المدرب لو لم يراهن عليّ أحد، ولما كنت وصلت لهذه المكانة، لذلك أحب أن أثق بالشباب".
يُذكر أن مارتن لاسارتي كان قد تولي قيادة النادي الأهلي في شهر يناير الماضي حيث نجح في قيادة الفريق للوصول لمراكز القمة رويدًا رويدًا قبل أن يتمكن المارد الأحمر باقتناص درع الدوري بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.