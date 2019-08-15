رياضة | محمد صلاح يحتل المركز السادس بقائمة الأفضل في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحتل المركز السادس بقائمة الأفضل في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي (2018-2019)، وانحصرت المنافسة بين الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

واحتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الموسم الماضي بحصوله على 49 نقطة.

وجاءت باق الأسماء في قائمة الأفضل في أوروبا بالموسم الماضي التي أعلنها الاتحاد الأوروبي كالتالي: - أليسون بيكر (ليفربول) 57 نقطة - ساديو ماني (ليفربول) 51 نقطة Advertisements - محمد صلاح (ليفربول) 49 نقطة - ايدين هازارد (تشيلسي / ريال مدريد) 38 نقطة - ماتياس دي ليخت (أياكس / يوفنتوس) 27 نقطة - دي يونج (أياكس / برشلونة) 27 نقطة - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 12 نقطة وسيتم الاعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، يوم 29 اغسطس الجاري، وذلك أثناء إجراء قرعة مرحلة المجموعات من دوري ابطال اوروبا لموسم 2019/2020.

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