رياضة | مدرب الزمالك "فنكوش".. "ميشو" يشترط و"ستانوفيتش" لا يعلم خبر تعيينه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك "فنكوش".. "ميشو" يشترط و"ستانوفيتش" لا يعلم خبر تعيينه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر نادي الزمالك في التعاقد ميشو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي لتولي تدريب الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي الزمالك الاتفاق كان نهائيًا بين الزمالك والمدرب على تقاضيه مليون و200 ألف دولار في الموسم قبل أن يتراجع المدرب ويطلب بـمس رفع القيمة إلى مليون ونصف مليون دولار بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي البالغ 300 ألف دولار وهو ما قوبل بالرفض من القلعة البيضاء.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تنصيب الصربي ستانوفيتش مديرًا فنيًا للقلعة البيضاء خلفًا لخالد جلال لكن المدرب الصربي ردًا أنه لا يعلم شيئًا عن خبر تعيينه ولم يخطره أحد بضرورة حضوره إلى القاهرة غدًا كما قال رئيس القلعة البيضاء.