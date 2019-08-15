رياضة | عاجل.. سر فشل الزمالك في التعاقد مع "ميشو" لتدريبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سر فشل الزمالك في التعاقد مع "ميشو" لتدريبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سبب فشل التعاقد مع الصربي ميشو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الاتفاق كان نهائي بين الزمالك والمدرب على تقاضيه مليون و200 ألف دولار في الموسم قبل أن يتراجع المدرب ويطلب بالأمس رفع القيمة إلى مليون ونصف مليون دولار بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي البالغ 300 ألف دولار وهو ما قوبل بالرفض من القلعة البيضاء.

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كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن تنصيب ستانوفيتش مديرًا فنيًا للقلعة البيضاء خلفًا لخالد جلال.