رياضة | برنامج تدريب الإسماعيلي اليوم

لم يخوض الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى تدريبه الصباحى خلال ثانى ايام المعسكر الصيفى بالسادس من أكتوبر بعد تعديل طفيف على برنامج الفريق.

اليوم الثانى بدأ فى المعسكر حين قام صبرى المنياوى مدير الكرة بالتعاون مع إدارة الفندق على ترتيب برنامج اليوم الثانى فى تمام السابعة صباحا وفؤجى المنياوى بالثنائى محمد الشامى وأحمد مدبولى يقومان بالتدريب سويا.

المنياوى أبلغ الشامى ومدبولى انه فى غاية السعادة بوجود لاعبين بالفريق لديهم العقلية بزيادة الجرعات التدريبية.

وتحدث مدير الكرة مع اللاعبان عن أحوال الفريق ومطالبتهما بالحديث مع زملائهما دائما عن وجود مثل هذه الارادة التى يجب أن تتوفر فى عناصر النادى الإسماعيلى.

وطلب المنياوى من ثنائى الدراويش مكافإتهما بالنزول سويا لحوض السباحة وهو الأمر الذى أسعد اللاعبان.

على جانب اخر خاض خماسى الفريق ابراهيم ابو اليزيد وأسامة ابراهيم ومحمود دونجا وبينسون شيلونجو ومحمد حمدى زكى تدريبا بصالة الجيم تحت إشراف أدهم السلحدار مدرب الفريق وأكرم عبد العزيز طبيب الفريق.