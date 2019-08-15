رياضة | صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة لاعب الموسم في أوروبا.. وميسي ينافس رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة لاعب الموسم في أوروبا.. وميسي ينافس رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي، وسوف يتم الإعلان عن الفائز خلال نهاية شهر أغسطس الجاري.

وسيتنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى الهولندي فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.