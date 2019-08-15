رياضة | عاجل.. انتخابات الزمالك مهددة بالبطلان بإنذار على يد محضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتخابات الزمالك مهددة بالبطلان بإنذار على يد محضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بإنذار رسمي على يد محضر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية يهدده بالحبس واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حال امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى بإلغاء العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك التي صدر بشأنها حكم من مركز التسوية والمنازعات بعدم اعتمادها.

وطالب ممدوح عباس رسميا في الإنذار القضائى ب‘لزام هشام حطب إرسال خطاب رسمي لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحى بإيقاف العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك التى حكم ببطلانها بموجب حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى

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وتأتى الخطوة القانونية التي اتخذها ممدوح عباس بالتزامن مع إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر المقبل بناء على لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك الملغية بحكم القانون ، وهو ما يترتب عليه أن انعقاد الجمعية العمومية مهدد بالبطلان وما يصدر فيها من قرارات.

وذكرت الدعوى القضائية أن إعلان رئيس نادى الزمالك عقد جمعية عمومية رغم صدور حكم بإلغاء لائحة النظام الأساسى يمثل تحديًا سافرًا لحجية الأحكام القانونية الصادرة من مركز التسوية والتحكيم المصرى

وكان ممدوح عباس قد اقام دعوى قضائية رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لإلغاء العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك ، وجرى نظر الدعوى وصدر فيها حكم نهائي من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.