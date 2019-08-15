رياضة | قبل ستانوفيتش.. المدرسة "اليوغسلافية - الصربية" لم تنجح إلا مرتين مع الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ستانوفيتش.. المدرسة "اليوغسلافية - الصربية" لم تنجح إلا مرتين مع الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تولي الصربي أليكساندر ستانوفيتش القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفًا لـ"خالد جلال" والذي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب خسارة لقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

وينتمي "ستانوفيتش" للمدرسة اليوغسلافية، التي انقسمت فيما بعد لـ( صربيا – كرواتيا – البوسنة – مونتنيجرو)، وتولى 6 مدربين ينتمون لهذه المدرسة تدريب الزمالك عبر تاريخه الطويل، منهم من حقق نجاحات وبطولات مع الفريق الأبيض، بينما لم يترك الآخرون أي بصمة في مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المدربين السابقين للزمالك والذين ينتمون لـ"المدرسة اليوغسلافية" :-

1- إيفان ستيفوفيتش:

أول مدرب ينتمي للمدرسة اليوغسلافية قاد الزمالك كان إيفان ستيفوفيتش "إيفانتولي" وتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة من 1959 وحتي 1960، وكان أول مدرب أجنبي يتوج بالدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 1959 – 1960، كما حقق لقب كأس مصر "مرتين" مع الفارس الأبيض.

2- جوزيف فاندلر

نجاح "إيفان" مع الزمالك شجع إدارة النادي على الاستعانة بالمدرسة اليوغسلافية مجددًا واختارت المدرب جوزيف فاندلر، لتولي مهام القيادة الفنية للفريق خلال الفترة من 1963 – 1965، وحقق مع الفارس الأبيض لقب الدوري المصري الممتاز في موسمي 1963 – 1964، 1964 – 1965.

3- فليبور فاسوفيتش

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كان لاعب كرة قدم صربي يلعب في مركز المدافع لعب لعدة أندية خلال مشواره الكروي أبرزها، بارتيزان وريد ستار بلجراد، وأياكس الهولندي، تولي تدريب الزمالك لمدة موسم واحد 1982 – 1983 لكنه لم يحقق أي نجاح يذكر رفقة الفريق الأبيض.

4- دوسان نينكوفيتش

تولي تدريب منتخب مصر عام 1977 ولكنه لم يستمر طويلًا حيث رحل بعد فشل الفراعنة في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا عام 1978، استعان به الزمالك لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة من 1985 – 1986، لكنه لم يستطيع تحقيق أي بطولة ليرحل سريعًا عن القلعة البيضاء.

5- دراجوسلاف ستيبانوفيتش

مدرب آخر ينتمي للمدرسة اليوغسلافية تولي تدريب الزمالك وهو الصربي دراجوسلاف ستبانوفيتش الشهير بـ"شتيبي"، حيث تولي قيادة الفريق الأبيض عام 2004، لكن لم يكتب له النجاح مع أبناء ميت عقبة ورحل عن تدريب الفريق بعد 12 مباراة فقط.

6- نيبوشا

عاد الزمالك للاستعانة بالمدرسة اليوغسلافية في تدريب الفريق مجددًا بعد غياب سنوات طويلة، واختار المونتنيجري نيبوشا لقيادة الفريق الأبيض عام 2017 قبل أن يرحل بعد 5 أشهر فقط بسبب سوء النتائج، انتقل بعدها لتولي تدريب الفيصلي الأردني، ثم الشرطة العراقي، وأخيرًا تولي قيادة الصفاقسي التونسي.