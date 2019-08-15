رياضة | انقلاب ضد برشلونة وريال مدريد في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب ضد برشلونة وريال مدريد في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني جوليم بلاجي أحد المعلقين الرياضيين في بي بي سي أن إدارة فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان رفضت عرضين مقدمين من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لضم المهاجم البرازيلي نيمار.

وأوضح بلاجي أن فريق برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي كوتينهو مقابل استعادة نيمار.

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أما فريق ريال مدريد فقد عرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى كل من الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، وهو العرض الذي رفضه الفريق الفرنسي الذي كان يريد أن تشمل الصفقة فينسيوس جونيور.