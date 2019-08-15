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رياضة | انقلاب ضد برشلونة وريال مدريد في صفقة نيمار

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أكد الإسباني جوليم بلاجي أحد المعلقين الرياضيين في بي بي سي أن إدارة فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان رفضت عرضين مقدمين من فريقي وبرشلونة الإسبانيين لضم المهاجم البرازيلي نيمار.

 

وأوضح بلاجي أن فريق برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي كوتينهو مقابل استعادة نيمار.

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أما فريق ريال مدريد فقد عرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى كل من الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، وهو العرض الذي رفضه الفريق الفرنسي الذي كان يريد أن تشمل الصفقة فينسيوس جونيور.

 

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