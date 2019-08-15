رياضة | لماذا ارتدى يورجن كلوب "بوكسر" كريستيانو رونالدو الداخلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا ارتدى يورجن كلوب "بوكسر" كريستيانو رونالدو الداخلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفضح فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي عن طريقة خاصة استعملها مدربه يورجن كلوب، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، عام 2018، من أجل كسر لعنة المباريات النهائية، التي ظلت تطارده في السنوات الأخيرة.

وقال فينالدوم، في تصريحات أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "رأينا كلوب يرتدي سروالا داخليا يحمل علامة كريستيانو رونالدو التجارية، لقد اجتمع بنا وهو يدخل قميصه داخل السروال".

وأضاف فينالدوم: "انفجر كل من كان في غرفة تغيير الملابس من الضحك، لقد أدى ذلك حقا إلى كسر الجليد".

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وتابع الدولي الهولندي: "عادةً في هذه الوضعيات، يتحلى الكل بالتركيز والجدية، لكن كلوب كان مرتاحا وأطلق هذه المزحة.. كلوب يقوم بمئات المزح مثل هذه".

واختتم فينالدوم بقوله: "إذا رأيت أن مدربك يتحلى حقا بالثقة والهدوء، فإن ذلك يؤثر على بقية اللاعبين.. المزح التي يقوم بها مع اللاعبين ولغة جسده تزيل الضغط عنهم".

ورغم أن كلوب ارتدى سروالا يحمل علامة رونالدو التجارية، إلا أن ليفربول خسر النهائي أمام الميرينجي (1-3).

لكن في الموسم الماضي، ابتسم الحظ أخيرا للمدرب الألماني، الذي قاد "الريدز" للفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحقق أمس الأربعاء لقب السوبر الأوروبي، بعد التفوق على تشيلسي بركلات الترجيح.