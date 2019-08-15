رياضة | رغم العروض المغرية.. عبد الله الأسطا يعلن اعتزاله للكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم العروض المغرية.. عبد الله الأسطا يعلن اعتزاله للكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نجم فريق النصر عبد الله الأسطا رسميا، اليوم الخميس، اعتزال بعد مشوار استمر 21 عام حقق خلاله 8 بطولات.

ونقلت صحيفة "الإقتصادية" السعودية عن الأسطا قوله: "وصلتني حتى الآن ثلاثة عروض احترافية من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، ورغم جديتهم وإغرائهم رفضتها، وأشعر أنها نهاية علاقتي بكرة القدم ، سأكتفي بالفترة التي عشتها بالملاعب".

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وأضاف: "بكل تأكيد أعتز بالفترة التي عشتها مع النصر وجماهيره، لكن الظروف لم تسمح بتقديم الأفضل لأسباب عديدة أفضل الإحتفاظ بها لنفسي".

وأكد: "تسلمت جميع مستحقاتي المالية المتأخرة من النصر بعد انتهاء عقدي بشكل رسمي".

وأوضح الأسطا قائلا: "أركز الآن على الإستجمام مع أسرتي وسأستريح قليلا بعد هذا المشوار ، وربما قد أدخل مجال التدريب أو التحليل الفني بالقنوات التليفزيونية".