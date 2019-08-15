رياضة | مانشستر سيتي وتوتنهام في مباراة الثأر والانتقام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي وتوتنهام في مباراة الثأر والانتقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في إنهاء طموحات مانشستر سيتي الأوروبية الموسم الماضي، ويتطلع لعرقلة آمال فريق المدرب بيب جوارديولا في الفوز باللقب الثالث على التوالي للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي الفريقان في ملعب الاتحاد بعد غد السبت.

وحدثت انتكاسة نادرة للسيتي خلال موسم مذهل بخروجه المثير من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في أبريل/نيسان الماضي.

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وبدأ الفريقان، الدوري هذا الموسم بفوز رائع، حيث سحق السيتي مستضيفه وست هام يونايتد 5-0، بينما عانى توتنهام قبل الفوز 3-1 على ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد.

وسيشعر السيتي بالراحة لغياب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام عن اللقاء لإيقافه ثلاث مباريات.