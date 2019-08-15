رياضة | نقيب الممثلين يترشح في انتخابات الزمالك التكميلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الممثلين يترشح في انتخابات الزمالك التكميلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن جانبه أعرب زكي في تصريحات خاصة لمراسل "الخليج 365" أنه سعيد بهذه الخطوة متمنيا تقديم إضافة جديدة للعمل العام من خلال مجلس إدارة نادي الزمالك .
كما تقدم حمادة أنور، الإداري السابق بالفريق، بأوراق ترشحه في الانتخابات أيضا، بالإضافة لتقدم أحمد عادل عبدالفتاح، لاعب سلة الزمالك السابق بأوراقه وأيضا أحمد مرتضى منصور .
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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.