شكرا لقرائتكم خبر عن تألق حارس ليفربول في السوبر الأوروبي وعودة نيمار لبرشلونة يسيطران على صحف إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس، الضوء على تألق أدريان حارس مرمى ليفربول في السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، وتفاؤل البرازيلي نيمار حول اقترابه من العودة إلى برشلونة.

وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "أدريان بطل ليفربول الجديد"..وأضافت "أدريان الذي كان بدون فريق منذ بضعة أيام، تصدى لركلة الجزاء الأخيرة أمام تشيلسي".

وتابعت "فينيسيوس لا يمس، باريس سان جيرمان يرى فيه البديل المثالي لنيمار، لكن ريال مدريد يرفض بيعه" ، في إشارة إلى طلب الفريق الفرنسي الحصول على خدمات فينيسوس لاعب ريال مدريد مقابل الاستغناء عن نيمار للفريق الملكي .

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وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "نيمار حان دورك"..وأضافت "حان دور البرازيلي للتحرك بعدما تم إبعاده من طرف فريقه، وسفر مسؤولي برشلونة لباريس من أجل التفاوض".

وتابعت "بارتوميو يعطي الأولوية لحضور المباراة الأولى لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو، وبالتالي لن يلتقي مع ناصر الخليفي في ليفربول" في إشارة لتفاوض رئيس برشلونة مع رئيس الفريق الباريسي للحصول على خدمات نيمار .

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان "نيمار متفائل"..وأضافت "اللاعب ومن حوله يرون أن البرازيلي قريب جدًا من العودة إلى برشلونة"..وتابعت "باريس يقرر إبعاد اللاعب من الفريق، ونيمار يطلب الخروج في أقرب وقت ممكن".

واستكملت "البايرن يقرر انتظار فيليب كوتينيو، وشكوك حول تواجد ميسي ضد بيلباو".