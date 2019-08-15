ميسي ورونالدو وفان دايك ينافسان على أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الخميس، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

وضمت القائمة، الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

وقاد ليونيل ميسي برشلونة لتحقيق لقب الليجا، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف الدوري الإسباني، والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا.

أما فان دايك فحقق رفقة ليفربول لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة لقيادة هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وساعد رونالدو فريقه يوفنتوس على تحقيق لقبي الكالتشيو والسوبر الإيطالي، في أول موسم له بإيطاليا، بالإضافة إلى حصد لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، وجائزة هداف البطولة.

وجاء ترتيب اللاعبين من الرابع إلى العاشر كالآتي:

4 - أليسون بيكر (57 نقطة).

5 - ساديو ماني (51 نقطة).

6 - محمد صلاح (49 نقطة).

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7 - إيدين هازارد (38 نقطة).

8 - ماتياس دي ليخت (27 نقطة).

9 - فرينكي دي يونج (27 نقطة).

10 - رحيم سترلينج (12 نقطة).

ومن المقرر أن يتم يتم الإعلان عن الفائز يوم 29 أغسطس المقبل، بإمارة موناكو، خلال قرعة دوري الأبطال.

وجرى اختيار القائمة المختصرة، عبر 80 مدربا، شاركوا في مرحلتي المجموعات بنسختي الموسم المنتهي من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلا عن 55 صحفيا معتمدا، وممثل لكل اتحاد عضو باليويفا.

ويحصل اللاعب على 5 نقاط، عن كل مصوت يمنحه المركز الأول، و3 نقاط عن المرتبة الثانية، ونقطة واحدة عن الترتيب الثالث.

ولا يحق لأي مدرب منح صوته لأي لاعب من فريقه.