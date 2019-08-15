شكرا لقرائتكم خبر عن «الغالية» تتألق في انطلاق الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

في أول يوم من أيام التحدي والمنافسة الافتتاحية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف، انطلقت باكورة أشواط سن المفاريد بكار-قعدان لمسافة كيلومترين، بمشاركة أكثر من 800 مطية موزعة على 16 شوطاً للفترة الصباحية، جميعها تميزت في قوة المنافسة.

وحضر الافتتاح وانطلاقة الأشواط حضور كبير لمتابعة التنافس المثير في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسم ولي العهد، ويعتبر الأهم والأكبر من حيث عدد الأشواط والجوائز، ومن حيث عدد الهجن التي تم تسجيلها رسمياً للمشاركة.

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وشهدت الأشواط التنشيطية الافتتاحية التي انطلقت صباح اليوم (الخميس) تنافساً كبير بين الهجن المشاركة، وجاءت النتائج للمراكز الأولى كالتالي:

الشوط الأول للبكار المفاريد: تألقت «الغالية» للمالك أحمد بن ناصر المكيرش حيث حسمت الشوط الأول بتوقيت 3:3.44، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني «عكاش» لعبدالله بن دخيل الله الجهني بتوقيت 3:5.55، وحققت البكرة (العنود) صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سليمان بن رويشد الجهني الزمن الأسرع وصولا لخط النهاية بين كل الأشواط بزمن وقدره «3:02.74» دقيقة.

وجاءت المطايا من المركز الـ4 إلى الـ16 كالتالي: «نواف» لمحمد عبدلله المري، «غرنوق» لمبارك سالم المري، «رعاد» لأحمد مانع العامر، «الهلالية» لموسى عبدالعزيز الموسى، «براق» لحسين عبدالله آل عامر، «الفائزة» لعلي محمد المري، «فجاج» لمسعود عبدالهادي المري، «الفايزة» لعلي محمد المري، «ما يهاب» لمانع علي آل رزق، «نيوم» لعقاب دعيج المطيري، «غلاب» لعلي حويل آل عامر، «إعمار» لعلي محمد المري، و«الصداوي» لربيع خميس الهمامي.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية يقام تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضمن فعاليات «موسم الطائف» في العام الحالي، بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للهجن، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا المهرجان 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملَّاك الهجن المحلية والخليجية والدولية، بأشواط يصل عددها إلى 439 شوطاً، على فترتين صباحية ومسائية، ويستمر المهرجان حتى 15 سبتمبر القادم.