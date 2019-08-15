شكرا لقرائتكم شريف إكرامى ينتظم فى تدريبات الاهلى الجماعية نهاية أغسطس الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى تدريبات الفريق الجماعية نهاية شهر أغسطس الجاري.

ويُنفّذ شريف إكرامي حالياً برنامجه التأهيلى بشكل يومى وبدأ يؤدي تدريبات بالكرة مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية مع نهاية أغسطس الجاري.

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كان شريف إكرامى قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة فى ألمانيا، حيث نفذ جزءاً كبيراً من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر ثم يلعب بعدها مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب أيضاً.