شكرا لقرائتكم انتخابات الزمالك التكميلية تهدد اللاعبين بالشطب نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح لاعبي الزمالك، مهددين بالشطب، من سجلات القلعة البيضاء، بشكل نهائي، بالتزامن مع إقامة الانتخابات التكميلية.

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

وتنص لائحة نادي الزمالك على منع المدربين واللاعبين المنتمين للنادي من المشاركة نهائيا فى العملية الانتخابية ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبات كبيرة، تصل لشطب اللاعبين وفصل المدربين .

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وجاء نص البند الثالث من المادة 17 بلائحة نادي الزمالك الجديد كالتالى:-

يحظر على المدربين والإداريين واللاعبين فى جميع الفرق الرياضية من جميع الأعمار سواء فرق الرجال أو السيدات الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المرشحين بأية وسيلة ومن يخالف هذا الحظر يتعرض لأشد العقوبات التى تصل لدرجة الشطب من سجلات النادي فورا إذا كان لاعبا ويتم فصله إذا كان مدربا أو إداريا وذلك حفاظا على استقرار الفرق الرياضية وإبعادها عن مهاترات الانتخابات وضمانا لعدم انحيازهم لمن يتولي مسئولية النادي من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.