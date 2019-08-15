كريم ذكرى: عودة شيكابالا مهمة والزمالك يحتاج قائد...

جدة - عمرو شويل أكد كريم ذكرى لاعب الزمالك والمصرى السابق، أن عودة شيكابالا مهمة داخل وخارج الملعب فالفريق يحتاج قائد، حتى وإن لم يكون فى المباريات، فهو قادر على احتواء اللاعبين وحل الأزمات، ومهارى ولديه حلول لكل الامور داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وأوضح أن نادى الزمالك أصبح ينافس الأهلى فى الصفقات وانتقالات اللاعبين، وهو ما لم يكن يحدث خلال الفترات السابقة، حيث كان الأهلى يدخل الصفقة فتكون محسومة.

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وأضاف ذكرى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن جمهور الزمالك أصبح متعطش لاستعادة بطولة الدورى لإعادة الفرحة والسعادة مرة اخرى إلى القلعة البيضاء.

وكشف لاعب الزمالك السابق أن الطلبات التى قالها رامون دياز لتولى المهمة الفنية للأبيض كانت منطقية خاصة وانه سيكون مسئول عن الفريق، وهو اعلم بما يحتاجه حتى يحقق حلم الجماهير.