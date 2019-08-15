شكرا لقرائتكم الأهلي لـ "لاسارتي": مفيش صفقات تانى .. كفاية كده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، رسالة للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروي، بخصوص ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد النادي الأهلي مع 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر ومحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، بخلاف تجديد إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

Advertisements

وعقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع مارتن لاسارتي خلال الساعات الماضية، شهدت مطالبة الخواجة بإبرام صفقات جديدة، قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجاري، حيث طلب ضم مهاجم جديد ولاعب بالجبهة اليمني.

ورفضت لجنة الكرة بالأهلي، طلب لاسارتي، مع التأكيد على الخواجة، بغلق ملف الصفقات نهائيا، وخوض مباريات الموسم الجديد، سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي، بالأسماء المتواجدة حاليا دون إضافة عناصر جديدة.

وتري لجنة الكرة بالأهلي، أن القائمة الحالية مكتملة ولا داعي لضم صفقات جديدة، حيث يتواجد فى كل مركز عدد كافي من اللاعبين، بخلاف الحاجة لرحيل البعض فى ظل العدد الذائد عن المسموح وفقا للوائح اتحاد الكرة، للموسم المقبل.