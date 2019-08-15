شكرا لقرائتكم مصر تفوز على ناميبيا 6/ 1 بالتصفيات المؤهلة لطوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء .
من المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات مرة أخرى الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت المقبل ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.
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