شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أيسلندا.. تعرف على مشوار ناشئى اليد فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 فى استكمال مشوار التألق أمام نظيره أيسلندا فى اللقاء المحدد له السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا. ونجح منتخب ناشئى اليد أن يحقق صدارة المجموعة الثانية فى الدور الأول التمهيدى بتحقيق الفوز فى 4 لقاءات وهزيمة وحيدة، قبل أن يهزم سلوفينيا فى دور الـ16. جاء مشوار ناشئى اليد فى المونديال كالتالى: الفوز على السويد 32 / 29 الهزيمة من فرنسا 28 / 24 Advertisements الفوز على تايوان 36 / 25 الفوز على كندا 47 / 20 الفوز على المجر 31 / 24 الفوز على سلوفينيا 30 / 23 وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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