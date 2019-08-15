شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الفنان أشرف زكى يخوض انتخابات الزمالك على أمانة الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بأوراق ترشحه فى الانتخابات التكميلية لنادى الزمالك المقرر إقامتها أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق.

وفوجئ البعض بتواجد أشرف زكى فى مقر الزمالك، مع فتح باب الترشح للانتخابات، ليؤكد الجميع حضوره لتقديم أوراق ترشحه على مقعد عضوية مجلس الإدارة.

ودعا مجلس إدارة نادى الزمالك، لعقد جمعية عمومية طارئة، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

ويكشف سوبر كورة كواليس وأسرار تقدم أشرف زكى بأوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك، ولمعرفة كافة التفاصيل اضغط هنا..