شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك يتوافد على النادى لشراء تذاكر لقاء ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من مشجعى الزمالك على مقر النادى الأبيض، لشراء تذاكر مواجهة الفريق الأبيض مع ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب، غدا الجمعة، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان جهاز الزمالك قد قرر خوض الفريق الأبيض لمرانه الأخير فى السادسة من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومال،ى ويستمر مران الزمالك من السادسة مساء حتى الثامنة، على أن يستقبل ملعب برج العرب بداية من التاسعة من مساء اليوم حتى الحادية عشر مساء مران الفريق الصومالى الذى دخل فى معسكر مغلق بالإسكندرية منذ يومين استعدادا للمباراة.

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وحصل الزمالك على موافقة بطل الصومال على خوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر وأعلن مرتضى منصور رئيس النادى إن لقاء الذهاب سيكون بحضور 10 آلاف مشجع.