شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستكشف بيراميدز المُعدّل برباعية إيتوال قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى على مشاهدة مباراة بيراميدز وإيتوال دو كونجو بطل الكونغو، قبل مواجهة الأحمر المرتقبة مع بيراميدز بعد غد السبت، باستاد برج العرب فى دور الـ16 لكأس مصر.

كان بيراميدز قد فاز على إيتوال دو كونجو بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى ذهاب دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية.

يأتى مشاهدة الجهاز الفنى للأهلى للتعرف أكثر على بيراميدز بعد التغييرات الفنية التى حدثت فى الفريق فى مقدمتها الادارة الفنية الجديدة للفريق، حيث تولّى الفرنسى ديسابر تدريب الفريق بجانب الصفقات الجديدة التى انضمت لبيراميدز أمثال أحمد على وإبراهيم حسن وجون أنطوى بجانب عودة الظهير محمد حمدى، فيما رحل عن بيراميدز كينو وقفشة وعمر خربين وعمر الميدانى، وهو ما جعل بيراميدز يظهر بـ"لوك" جديد فى مباراة بطل الكونغو.