الان تتابع في أول أيام التحدي “الغالية” تتألق في الشوط الأول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

في أول يوم من أيام التحدي والمنافسة الافتتاحية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف، انطلقت باكورة أشواط سن المفاريد بكار-قعدان لمسافة 2 كم بمشاركة أكثر من ٨٠٠ مطيه موزعة على ١٦ شوط للفترة الصباحية، جميعها تميزت في قوة المنافسة وأبرزت جهود المضمرين الذين استعدوا لهذا اليوم.

وشهد المهرجان حضور كبير وتنافسا مثيرا بين الشعارات المختلفة التي نعلم تماماً أنها منذ وقت مبكر أكملت تحضيراتها لهذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسم ولي العهد والذي يعتبر الأهم والأكبر من حيث عدد الأشواط والجوائز المرصودة، ومن حيث عدد الهجن التي تم تسجيلها رسمياً للمشاركة.

وشهدت الأشواط التنشيطية الافتتاحية التي انطلقت صباح هذا اليوم الخميس تنافساً كبير بين الهجن المشاركة، وسط تفاعل كبير من محبي هذه الرياضة الأصيلة وجاءت النتائج للمراكز الأولى:

الشوط الأول للبكار المفاريد تألقت ” الغالية” لمالك الهجن المعروف أحمد بن ناصر المكيرش حيث حسمت الشوط الأول بتوقيت 3:3.44

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فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني ” عكاش” لـ عبدالله بن دخيل الله الجهني بتوقيت 3:5.55

وحققت البكرة (العنود) صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سليمان بن رويشد الجهني الزمن الأسرع وصولا لخط النهاية بين كل الأشواط بزمن وقدره “3:02.74 ” دقيقة.

وجاءت في المركز الرابع “نواف” لـ محمد عبدالله المري، والمركز الـ5 “غرنوق” لـ مبارك سالم المري، المركز الـ6 “رعاد” لـ أحمد مانع العامر، والمركز الـ7 “الهلالية” لـ موسى عبدالعزيز الموسى، والمركز الـ8 “براق” لـ حسين عبدالله آل عامر، والمركز الـ9 “الفائزة” لـ علي محمد المري، والمركز الـ10 “فجاج” لـ مسعود عبدالهادي المري.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن فعاليات “موسم الطائف” في العام الجاري وبتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للهجن.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا المهرجان 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملَّاك الهجن المحلية والخليجيه والدولية بعدد أشواط، يصل إلى 439 شوطًا، على فترتين صباحية ومسائية، ويستمر حتى ١٥ سبتمبر ٢٠١٩.