شكرا لقرائتكم خبر عن نجريج تحتفل بفوز محمد صلاح ببطولة كأس السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل أهالي قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية ومسقط رأس النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب فوز فريقه ليفربول ببطولة كأس السوبر الأوربى على فريق تشيلسى بضربات الترجيح حتى الصباح وعمت الفرحة أهالى القرية الذين خرجوا في مسيرات عقب المبارة للاحتفال بابن قريتهم .

وعبر الأهالي عن سعادتهم بفوز صلاح بالبطولة واعتباره أول لاعب عربى في التاريخ يفوز ببطولة دورى الأبطال وكأس السوبر الأوروبى مؤكدين أنهم كانوا على ثقة من الفوز نظرا للمستوي المتفوق الذي يظهر به محمد صلاح خلال جميع مبارياته سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي ليفرول الإنجليزي.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالغربية قد استقبلت أمس أهالى القرية داخل مركز شباب محمد صلاح ووفرت كل سبل الراحة للجماهير لمشاهدة ومتابعة المبارة داخل مركز الشباب والرياضة.

وأكد المحاسب عبدالعزيز البنبى رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح وخال النجم المصرى أنه فخور جداً بما حققه صلاح مع فريقه ليفربول وأنه اتصل أمس لتهنئة صلاح عقب المباراة.

وأوضح أن مركز الشباب استقبل المئات من أهالى القرية لمتابعة المبارة وتشجيع ابن قريتهم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية وبحضور عدد كبير من قيادات المديرية.

وكشف أن المركز يفتح أبوابه لأهالى القرية لمتابعة جميع المباريات لصلاح، موكداً أنه عقب المباراة خرج الجميع في احتفالات كبيرة لفوز الفرعون المصرى بالبطولة الكبيرة متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح خلال مسيرته الكروية.