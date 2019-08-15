لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام عقب إضاعة ركلة الجزاء

صرح فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، إنه تحدث مع أبراهام بعد إضافته لركلة الجزاء أمام ليفربول في السوبر الأوروبي.
تشيلسي هُزم في السوبر الأوروبي مساء يوم أمس الأربعاء بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد إضاعة أبراهام لركة الجزاء الخامسة.
وأضاف لامبارد ـ في كلمته عقب المباراة التي انتهت في شوطيها الإضافيين بهدفين لكل فريق ـ :"أخبرته أن الأمر عاديًا وأنه أدى جيدًا خلال المباراة لذا لا يخاف وهو أمر يحدث مع اللاعبين".
وأتم المدير الفني لتشيلسي حديثه بقوله:"لا أبحث عن أعذار سواء وصلنا قبلهم أو لا أو خضنا مباراة بعدهم في الدوري سوء الحظ أننا واجهنا مانشستر".
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